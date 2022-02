Bilal Wahib is terug op Instagram

Bilal Wahib heeft weer een account op Instagram en Facebook. Dat is opvallend, want hij had eigenlijk een levenslange ban gekregen. Waarom hij nu wel weer accounts heeft, is onduidelijk.

Bilal Wahib werd bijna een jaar geleden verbannen van Instagram en Facebook. Dat gebeurde nadat hij in een livestream een jongen had gevraagd zijn piemel te laten zien voor geld. De jongen deed dat vervolgens. Het bedrijf achter Facebook en Instagram zei toen dat hij nooit meer een account mocht maken.

Die actie had grote gevolgen voor Bilal. Zo werd hij ontslagen bij zijn platenmaatschappij en werd zijn programma Teenage Boss van tv gehaald. In november besloot de rechter dat er geen rechtszaak kwam.

Manager

Bilal Wahib heeft op beide accounts nog niets gepost. Bij het Instagram-account staat in de bio dat zijn manager het account beheert.

Bilal post wel filmpjes op zijn TikTok-account, Daar heeft hij meer dan 260.000 volgers.