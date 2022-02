Nieuwswekker: Winnaars Zapp Awards + Protest nachtclubs

Het wordt best lekker weer. Aan het begin van de dag is het zonnig, later kan er meer bewolking komen. Het wordt ongeveer 9 graden.

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Op de Olympische Spelen komen weer veel Nederlandse schaatsers in actie. Bij de vrouwen staat de sprintafstand op het programma: de 500 meter. Voor Nederland doen Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Femke Kok mee.

- In de VS is het tijd voor de Super Bowl! Dat is een van de grootste sportevenementen van het jaar. Het is de finale van het American Football-seizoen. Bij de finale hoort een grote show met bekende artiesten. Dit jaar treden Dr. Dre, Snoop Dogg en Eminem op.