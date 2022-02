Jaap Reesema over The Voice, zingen en zijn grote voorbeeld

Jaap Reesema is lekker bezig. Hij scoort hit na hit en werkt samen met grote internationale artiesten. Jullie hadden veel vragen voor hem en Bart is die aan hem gaan stellen.

Jaap is bekend geworden door de X-Factor. Hij is nu zelf jurylid bij een talentenjacht in België: Regi Academy. In het interview vertelt hij hoe hij denkt over de gebeurtenissen bij The Voice of Holland.

Nu wij niet meer praten

Maar de meeste vragen gaan natuurlijk over zijn muziek. Het bekendste liedje van Jaap Reesema heet Nu Wij Niet Meer Praten. Door dat lied is hij in België beroemder dan in Nederland!