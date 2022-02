Nieuwswekker: Lil' Kleine opgepakt + Snowboardster naar finale

- De Russische kunstschaatsster Kamila Valjeva mag mee blijven doen aan de Olympische Spelen. De 15-jarige kunstschaatsster won vorige week goud op de Winterspelen, maar kreeg die medaille niet omdat ze de regels zou hebben overtreden. Ze zou eerder verboden middelen hebben genomen die je sterker of sneller maken. Wij maakten daar deze video over:

- Lil' Kleine is opgepakt vanwege mishandeling. Dat zegt nieuwssite NH Nieuws. Gisteravond doken beelden op op social media, waarin te zien is dat Lil' Kleine zijn vriendin Jaimie Vaes uit een auto trekt en mishandelt. Vrijdag kreeg Lil' Kleine nog een werkstraf van 120 uur omdat hij een paar jaar geleden iemand geschopt en geslagen zou hebben.

- Snowboardster Melissa Peperkamp heeft de finale van de big air gehaald. Op dat onderdeel word je vanaf een hoge schans gelanceerd, om een goeie truc of sprong te laten zien. Hier zie je de 17-jarige snowboardster in actie:

Dit gaat er vandaag gebeuren:

- Vanaf vandaag worden de eerste HPV-vaccinaties gezet bij jongens en meisjes die dit jaar 10 worden of al ouder zijn. Eerder kregen alleen meisjes vanaf 13 jaar een uitnodiging, maar sinds dit jaar worden ook jongens er voor uitgenodigd. Ook mogen nu dus jongere kinderen de prik halen. Vanavond zie je meer over in onze uitzending.

- Het is de Week van de Liefde! Deze week is er op middelbare scholen extra aandacht voor onderwerpen zoals liefde en seks. Zo ook op het Thorbecke college in Nieuwerkerk aan de IJssel. Vanavond zie je er meer over.