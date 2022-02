Leraren: Geef les over seksuele gevoelens en grenzen aangeven

Lessen over seks en relaties worden niet op de goede manier gegeven. Dat zeggen veel docenten op middelbare scholen. Volgens hen zou het niet alleen moeten gaan over het lichaam, maar ook over gevoelens en je grenzen aangeven. Deze week is er op middelbare scholen extra veel aandacht voor dit onderwerp. Het is namelijk de Week van de Liefde. Op een school in Nieuwerkerk aan den IJssel doen ze er ook aan mee. Quiz Ze praten met elkaar en maken een quiz over dingen die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Grensoverschrijdend gedrag is dingen zeggen of doen die een ander niet wil. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag gaat het om dingen die met seks te maken hebben.

Hier op school gaat het de laatste tijd wel vaker over dit onderwerp. Zeker sinds het nieuws over de The Voice.

Goed dat we het hier over hebben, want wat er nu allemaal in de wereld aan de hand is, dat is natuurlijk niet zo fijn. Tamara

Docenten willen dat er op middelbare scholen meer tijd en aandacht komt voor dit onderwerp. En de leerlingen zijn het daarmee eens. Al is het soms een beetje gênant, volgens hen hebben ze er veel aan.

Heel veel mensen hadden er verhalen over. Dan zie je ook wat mensen hebben meegemaakt over dit onderwerp. Loïs