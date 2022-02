Nieuwswekker: Persconferentie zonder Rutte + Snowboardstunt

Dit heb je misschien gemist:

- Op een kippenboerderij in het Groningse Woltersum is vogelgriep ontdekt. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden meer dan 50.000 kippen gedood. Al maandenlang heeft heel Europa last van de vogelgriep. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen.

- Snowboardster Melissa Peperkamp heeft voor een verrassing gezorgd op de Olympische Winterspelen. In de finale werd ze zesde. Niet genoeg voor een medaille, maar ze had dit nooit verwacht. In een interview vertelt ze dat ze supertrots is.