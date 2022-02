Van Zundert schaatst eerste oefening zonder fouten en is door naar de finale

Voor het eerst sinds 1976 (!) stond een Nederlandse kunstrijdster tijdens de Winterspelen op het ijs. Lindsay van Zundert kwam vandaag in actie op de korte kür en deed dat supergoed.

Jongste Nederlander

Lindsay is nog maar net 17 jaar en is de jongste Nederlander op de Olympische Spelen. Tijdens haar oefening waren al haar sprongen foutloos en het zag er prima uit. Ze kreeg 59,24 punten en maakt een goede kans op een plek in de finale.

Bekijk hier haar hele oefening: