Hoe vaak worden sporters getest op corona en doping?

Je hebt waarschijnlijk al veel gehoord over de Olympische Winterspelen in China. Dat ging meestal over de wedstrijden en de winnaars, maar Puck heeft een vraag over iets heel anders.

Hoe vaak worden olympische sporters getest op corona en doping? Puck

We hebben het uitgezocht en het is waarschijnlijk geen verrassing. De sporter moeten echt heel veel testen. In de video hoor je er meer over.