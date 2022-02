Nieuwswekker: Kans op goud + Blijft Lil Kleine vastzitten?

Goedemorgen! Ook vandaag staat er weer een spiksplinternieuwe Nieuwswekker voor je klaar. Hier lees je alles wat je hebt gemist en wat er nog gaat gebeuren. Het weer De dag begint regenachtig, maar vanmiddag wordt het droger en gaat de zon af en toe schijnen. Het wordt een best warme dag, want op sommige plekken kan het wel 14 graden worden.

Dit heb je misschien gemist: - De corona-regels worden bijna allemaal afgeschaft. Zo mag je thuis weer zoveel mensen uitnodigen als je wilt. En volwassenen hoeven minder vaak thuis te werken. Later worden ook andere corona-regels minder streng. Hier lees je wanneer welke versoepelingen in gaan. - In Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen door extreme regenval. In 3 uur tijd viel meer regen dan normaal in een maand valt. Het noodweer zorgt voor modderstromen en overstromingen. Op beelden is te zien dat auto's door de straten spoelen:

Orem por pela população de Petrópolis.

- De familie van de cameravrouw die vorig jaar op een filmset werd doodgeschoten, klaagt acteur Alec Baldwin aan. Hij was met het pistool bezig toen de vrouw werd geraakt. Volgens haar man en zoon was het op de set een onveilige boel, omdat alles zo goedkoop mogelijk moest. Ze zeggen dat Alec Baldwin niet goed oplette en gevaarlijke dingen deed. Eerder zei Alec Baldwin dat hij niet wist dat er kogels in zijn pistool zaten:

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Een rechter beslist vandaag of rapper Lil' Kleine langer blijft vastzitten. Jorik Scholten, zoals hij eigenlijk heet, wordt verdacht van mishandeling. Hij zou zijn vriendin Jaimie Vaes pijn hebben gedaan. Maandag maakten we daar deze video over:

- De Olympische Spelen staan vandaag voor Nederland in het teken van shorttrack. Suzanne Schulting maakt kans op haar derde gouden medaille, nu op de 1500 meter. Ook onder andere Xandra Velzeboer komt op deze afstand in actie. Hieronder zie je het programma:

- Na 3 jaar actievoeren is het ze gelukt. De 11-jarige Mocne en 12-jarige David hebben een skatebaan geregeld in hun buurt. Ze zamelden meer dan 100.000 euro in om de skatebaan te bouwen. Meer hierover zie je straks in ons ochtendjournaal.

En dan nog even dit: Kat Omar in IJsland steelt graag kleding. Z'n baasje vertelt dat hij soms thuiskomt met onderbroeken! Je ziet er meer over in de video hieronder: