David en Mocne regelden een skatebaan in hun gemeente

Na 3 jaar actievoeren is het ze gelukt: de 11-jarige Mocne en 12-jarige David uit Wageningen regelden een nieuwe skatebaan in hun gemeente.

De jongens zamelden meer dan 100.000 euro in om de nieuwe skatebaan te laten bouwen. Dat was hard nodig, want de oude skatebaan was nogal oud en saai, zeggen ze.