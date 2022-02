De Bankzitters scoren weer een hit

De Bankzitters hebben weer een hit te pakken. Je blik richting mij staat al een paar dagen op nummer 1 in de hitlijst van Spotify en op YouTube is het nummer al meer dan een miljoen keer bekeken.

Zapp Award

Het is niet de eerste keer dat de YouTubers een hit scoren. Stapelgek kwam vorig jaar zelfs in de Top 2000 terecht. Dat is een lijst met de populairste muziek ooit, waar vooral hele oude muziek in staat. Dat nummer won zondag ook de Zapp Award voor favoriete Nederlandse track.

In de video van Je blik richting mij zingen alle Bankzitters en spelen ook vijf puppy's een grote rol. Je ziet het hier: