Oproep: Wat wil jij weten van zanger Flemming?

Flemming is 25 jaar en al heel lang bezig met muziek. Hij gaf altijd optredens aan zijn opa en oma als zij op bezoek kwamen. Ook heeft hij in verschillende musicals gespeeld, zoals Ciske de Rat en Kruimeltje. Op 15-jarige leeftijd begon hij zelf met het schrijven van liedjes. Zijn grote voorbeelden zijn Douwe Bob en Ed Sheeran.

Zijn hit Amsterdam is per toeval ontstaan. Het had ook elke andere stad kunnen zijn, maar Amsterdam klonk gewoon mooi. Flemming woont ook niet in Amsterdam, maar bij zijn ouders in Brabant.