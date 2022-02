Deze week twee stormen verwacht in Nederland

Storm Dudley raast vanavond en donderdagochtend over Nederland. Het gaat vooral hard waaien op de Waddeneilanden en in het noordwesten.

Van donderdagmiddag tot en met vrijdagochtend is het wat rustiger. Dat kun je misschien even buitenspelen, maar niet lang. Vrijdagmiddag gaat het weer harder waaien. Dat is het begin van de tweede storm: Eunice.

Over die storm is de weerman wat minder zeker. Het wordt waarschijnlijk een zware storm met windstoten van meer dan 120 kilometer per uur. Maar of het écht zo hard gaat waaien is nog niet te zeggen. Er is ook een kans dat deze storm Nederland overslaat.