Nieuwswekker: Storm Dudley + Ruzie Kanye West

Goedemorgen! Doe voorzichtig als je naar buiten gaat, want het kan behoorlijk waaien en regenen. Dat komt door storm Dudley, die over Nederland trekt. Later in de middag neemt de wind af.

Het weer van donderdag 17 februari NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - We hadden het er al even over: storm Dudley. Je hebt vast gemerkt dat het hard waaide gisteravond en vannacht. Door die harde wind is er behoorlijk wat schade. In onder meer Zuid-Holland, Noord-Holland, Drenthe en Friesland zijn bomen omgewaaid en gebouwen beschadigd. Zo waaide in Maassluis een boom op een auto.

Maassluis ANP

- De Oranjevrouwen hebben 1-1 gelijkgespeeld tegen Brazilië. Een flinke teleurstelling, want ze lagen bijna de hele wedstrijd op 1-0 voorsprong. In de laatste 5 minuten kreeg Brazilië een penalty omdat Merel van Dongen hands zou hebben gemaakt. Onterecht, vonden de vrouwen. Ze hield haar armen langs haar lichaam op het moment dat de bal haar kant op kwam. Maar protesten bij de scheidsrechter hielpen niets.

Ontzetting bij de speelsters van Oranje ANP

- De Amerikaanse rapper Kanye West heeft op Instagram gezegd dat hij geen ruzie meer wil maken. De afgelopen dagen plaatste de rapper soms screenshots van privégesprekken met zijn ex Kim Kardashian. Ook schreef hij boze berichten. Kanye heeft nu zijn excuses aangeboden. Heb jij weleens ruzie online?

Ruzie maken moet je niet online doen. Eens Oneens Verstuur Eens 83.3% Oneens 16.7% Favoriet maken Reageer op de stelling: Ruzie maken moet je niet online doen.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Op een basisschool in Den Helder hebben ze niet genoeg geld om een schoolkamp te organiseren. Maar daar hebben de achtstegroepers iets op bedacht. Ze gaan taarten bakken om geld op te halen voor hun eigen kamp. Evita gaat bij ze langs. - Er wordt natuurlijk weer gesport in China. Jutta Leerdam, Antoinette De Jong en Ireen Wüst komen in actie op de 1.000 meter en kunstschaatser Lindsay van Zundert komt in actie op de vrije kür. Dinsdag plaatste ze zich voor de finale:

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: Je hebt Je blik richting mij van de Bankzitters vast al gehoord. Het is een behoorlijke hit aan het worden. En volgens Koen komt dat niet door hun zangkunsten: