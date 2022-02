Op meerdere plekken schade door storm

Lag jij vannacht wakker door de storm? Op veel plekken in Nederland ging het flink tekeer. In meerdere provincies waaiden bomen om en gingen dingen kapot.

Vooral aan zee waaide het erg hard. Er zijn windstoten van 100 kilometer per uur gemeten. Dat gaat vandaag nog even door. De storm heeft de naam Dudley gekregen.

In Duiven, bij Arnhem, raakte een agent gewond door een dakplaat die van een bedrijfspand afwaaide. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie komt het goed met hem.

Nog een storm

Later vanmiddag gaat het minder hard waaien, maar de volgende storm is in aantocht. Die begint vrijdagmiddag en trekt dan de hele nacht over Nederland. Die storm heeft ook een naam: Eunice.

Waarschijnlijk is Eunice heftiger dan Dudley. Weerdeskundigen denken dat er windstoten van 120 kilometer per uur kunnen komen.