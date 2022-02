Rutte zegt sorry voor geweld in Indonesië

Premier Rutte heeft nu sorry gezegd voor wat er tussen 1945 en 1949 gebeurd is.

Nederlandse militairen hebben vroeger veel geweld gebruikt tijdens een oorlog in Indonesië. Dat blijkt uit een groot onderzoek.

De onderzoekers zijn erachter gekomen dat er in Indonesië heel vaak extreem geweld werd gebruikt. De Nederlandse regering van toen wist ervan, maar deed er niets tegen. Ook Nederlandse rechters deden niets.

Wat is er gebeurd?

Indonesië was sinds het begin van de 18e eeuw een kolonie van Nederland. Nederland had het gebied ingenomen en speelde er de baas. Het werd toen Nederlands-Indië genoemd.

Na de Tweede Wereldoorlog kwam de bevolking in Nederlands-Indië in opstand. Ze wilden zelf de baas zijn in hun land. Nederland probeerde dat tegen te houden en stuurde soldaten.

Vier jaar lang werd er in het gebied keihard gevochten. Daarbij kwamen 100.000 Indonesiërs om het leven en ook zo'n 5.000 Nederlandse militairen overleefden het niet. Uiteindelijk gaf Nederland het op.