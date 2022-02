Deze groep 8 bakt taarten om toch op schoolkamp te kunnen

Ingrediënten afwegen, beslag maken en taartdozen vouwen: zo zien de donderdagen van groep 8 van de Eben-Haëzer-school in Den Helder eruit. Ze bakken samen heel veel kwark- en chocoladetaarten. Niet om zelf op te eten, maar om te verkopen.

Het geld is bedoeld voor het schoolkamp. De school had daar namelijk niet genoeg geld voor. Een kamphuis betalen lukte nog wel, maar dan was er geen geld meer over om leuke dingen te doen. Daarom bedachten Kahlan en Indy uit groep 8 deze actie.