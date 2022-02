Nieuwswekker: Storm Eunice + 1000 meter schaatsen

Goedemorgen! Nog een dagje naar school en dan is het alweer weekend! Eerst even wakker worden met deze Nieuwswekker. Het weer Storm Eunice komt vanmiddag aan land en dat betekent dat het heel erg hard gaat waaien. Vooral langs de kust en in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Friesland. Op de Waddeneilanden wordt de storm het heftigst.

In heel Nederland geldt vandaag code oranje. In de nacht van woensdag op donderdag was er ook al storm, maar deze wordt een stuk heftiger. Code oranje betekent dat je goed moet oppassen en dat er schade aan huizen en bomen kan komen. Vind jij het spannend dat er een storm komt?

Dit heb je misschien gemist: - Volgens de baas van de Olympische Spelen moet er een onderzoek komen naar kunstschaatsster Kamila Valieva uit Rusland. Zij is pas 15 jaar en deed voor het eerst mee. Vorige week werd bekend dat de kunstschaatsster in december middelen heeft gebruikt die je sterker of sneller maken. Dat is verboden. Eerder maakten we deze video over haar:

- Het blijft maar stormen in Brazilië. En vooral bij de miljoenenstad Rio de Janeiro zorgt het voor heel veel ellende. Straten zijn veranderd in rivieren en veel huizen zijn kapot. De president van Brazilië gaat vandaag naar het getroffen gebied. Hij zegt dat er snel hulp komt.

Dit gaat er vandaag gebeuren: - Vandaag komt de langverwachte gameHorizon Forbidden Westuit. Het spel is een vervolg op Horizon Zero Dawn uit 2017. Het spel is voor de Playstation 4 en Playstation 5. - In China komen Nederlandse schaatsers in actie op de 1000 meter. Voor Nederland doen Thomas Krol, Hein Otterspeer en Kai Verbij mee. Thomas Krol won vorige week al zilver op de 1500 meter.

En dan nog even dit: In de Australische stad Sydney vliegen behoorlijk veel meeuwen rond. En die zijn brutaal, want ze stelen soms zomaar eten van je bord. Maar er is een oplossing: waakhonden.