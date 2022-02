Lewis Hamilton: 'Ik ga door met Formule 1'

De coureur vertelde dat hij het best moeilijk heeft gehad.

Twee maanden geleden verloor Hamilton het wereldkampioenschap Formule 1. In de laatste race lag hij lange tijd op kop en leek hij makkelijk te winnen. Maar in de laatste ronde haalde Max Verstappen hem alsnog in. Feest voor Max Verstappen en een pijnlijk moment voor Hamilton.

Stilte

Na de winst van Verstappen was Hamilton heel lang stil. Hij plaatste geen posts meer op social media en ging niet naar feestjes en evenementen in het openbaar. Sommige mensen dachten zelfs dat hij zou stoppen met Formule 1. Dat is dus niet zo.

Hamilton zegt dat hij er alles aan gaat doen om opnieuw wereldkampioen te worden.