Nieuwswekker: Stormschade + Sven Kramer stopt

De storm is gaan liggen en het is tijd voor weekend! Ook op deze zaterdag praten we je bij met het laatste nieuws.

Dit heb je misschien gemist:

- Cafés en restaurants mochten gisteren voor het eerst weer tot 01.00 uur open zijn. Op sommige plekken was het daardoor drukker dan anders, maar door de storm bleven ook veel mensen thuis.

- De Nederlandse viermansbob is teleurstellend begonnen aan de Olympische Winterspelen. De bobsleeërs staan 25ste na hun eerste twee runs. Als ze na hun derde afdaling niet bij de beste 20 zitten, gaan ze niet naar de finale.

- Het weeralarm voor storm Eunice is ingetrokken. Toch heeft de storm vannacht wel nog veel overlast veroorzaakt. In Appingedam in Groningen werden achttien huizen ontruimd, omdat de daken waren losgewaaid. Ook rijden er nog steeds geen treinen. Door de storm zijn vier mensen overleden in Nederland.