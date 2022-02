Storm Eunice is voorbij, wel harde wind aan de kust

De storm in Nederland is voorbij. In zes provincies geldt nu nog wel code geel. Er zijn gisteren zeker 4 mensen om het leven gekomen toen bomen omver werden geblazen.

De provincies waar nu nog code geel van kracht is, zijn Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland, Flevoland en Groningen. Hier moet je dus nog wel oppassen voor harde wind.

Schade

Op veel plekken in Nederland is er schade door de storm. Gisteren moesten al meerdere mensen in bijvoorbeeld Den haag en Amsterdam hun huizen verlaten. Ook in het Groningse Appingedam zijn vannacht nog 18 huizen ontruimd. Hier waren de daken afgewaaid.