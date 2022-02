Adele pakt record af van André Hazes

Zangeres Adele heeft een nieuw record met oude muziek. Haar album 21 staat nu al 438(!) weken in de Album Top 100. Geen enkel ander album stond zo lang in de muzieklijst. Al sinds 2011 staat het album dus al in de Album Top 100 en staat nu op plek 31. In die lijst staan de meest beluisterde albums van Nederland. Het record was eerst voor De Hazes 100 van de overleden zanger André Hazes. Die stond 437 weken in de lijst.

Het album 21 kwam in 2011 uit en was het tweede studio-album van Adele. Op het album staan bekende nummers als Rolling in the Deep en Someone Like You. De zangeres won meerdere prijzen met dit album.