Voorjaarsvakantie zonder coronaregels: bioscopen weer open

Voor kinderen in het noorden van Nederland de voorjaarsvakantie begonnen. En die vakantie ziet er anders uit dan de vorige. In de kerstvakantie kon je eigenlijk zoveel doen vanwege de lockdown. Deze voorjaarsvakantie kan je er wel weer op uit.

Bioscoop

En dat is op veel plekken goed te merken. In sommige bioscopen was het best druk vandaag.