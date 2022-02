Nieuwswekker: Sluitingsceremonie + Volle stadions

Goedemorgen! Heb je lekker geslapen? Het is natuurlijk het leukst om je zondag te beginnen met onze nieuwswekker. En we beginnen uiteraard weer met... Het weer Ook vandaag gaat het weer flink waaien. En trek je regenjas maar aan als je naar buiten gaat, want het gaat hard regenen. In het zuiden wordt het net iets warmer dan in het noorden.

Dit heb je misschien gemist: - In pretpark Plopsaland in De Panne in België zaten bezoekers gisteravond urenlang vast in een achtbaan. In totaal zaten er 9 mensen vast in 'The Ride to Happiness': vijf Belgen, drie Duitsers en één Nederlander. De Belgische brandweer heeft ze uiteindelijk kunnen bevrijden. Het is nog niet duidelijk hoe de achtbaan kapot ging. - Voor het eerst in een lange tijd waren er weer volle stadions bij de voetbalwedstrijden in de Eredivisie. Door de corona-regels waren eerst nog niet alle fans welkom. Maar sinds gister mocht dus weer ieder stoeltje gevuld zijn. Voor Ajax en AZ hielp dit misschien. Zij wonnen hun wedstrijden. NEC en RKC Waalwijk speelden gelijk. - Nog meer voetbal. De Oranjevrouwen hebben met 3-0 gewonnen van Finland op het Tournoi de France. De goals werden gemaakt door Caitlin Dijkstra (1) en Katja Snoeijs (2). Dinsdag speelt Nederland de laatste wedstrijd tegen Frankrijk. Kijk hieronder naar een samenvatting van de wedstrijd van gisteravond.

Dit is vandaag in het nieuws: - Zijn vader Hans Kazan was als goochelaar jarenlang te zien op televisie. Niet zo gek dus dat Steven Kazan ook is gaan goochelen. Inmiddels is hij misschien nog wel beroemder dan zijn vader. Want zijn grappige filmpjes gaan vaak viral. Lucas zocht hem op met jullie vragen. Om 13:00 zie je dat op ons YouTube-kanaal. - De sluitingsceremonie van de Olympische Winterspelen is vandaag. En dus zijn de Winterspelen echt voorbij. De Nederlandse ploeg heeft in totaal 17 medailles gewonnen, waarvan 8 gouden. Verslaggever Evita bespreekt samen met oud-olympisch kampioen Mark Tuiter de beste en slechtste momenten van de Nederlanders. Dat zie je vanavond in het Jeugdjournaal. Wij zijn benieuwd van welk moment jij echt hebt genoten.

En dan nog even dit: Voor regio Noord is de voorjaarsvakantie begonnen. Er zijn nu veel minder corona-regels en daarom gaan veel kinderen naar de bioscoop. Ook verslaggever Annabelle ging een film bekijken: