Vanavond weer een storm, wel minder heftig dan Eunice

Het is nog niet klaar met stormen in Nederland. Na Dudley en Eunice is het nu waarschijnlijk de beurt aan de volgende storm. Vanaf het begin van de avond geldt er code oranje in Noord-Holland, Zuid-Holland, het IJsselmeergebied en Zeeland.

Het gaat de hele avond heel hard waaien. Maar het worden steeds korte pieken van zware windstoten die ongeveer een kwartier zullen duren. weerman Peter

In heel het land geldt dan code geel. Het KNMI waarschuwt vooral voor harde windstoten. Langs de kust is er zelfs kans op windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur.

KNMI @KNMI

Vanavond (20-23 uur) geldt #codeoranje voor westlijke #kustprovincies en #IJsselmeergebied vanwege zeer zware #windstoten 100-120 km/u. Elders in ons land #codegeel. #StormFranklin https://t.co/0qKIwDGADX #knmiwaarschuwing.

Het KNMI geeft code oranje, omdat ze verwachten dat de storm schade kan veroorzaken. Dit gebeurde ook al tijdens storm Eunice toen veel bomen omwaaiden en huizen beschadigd raakten. Wel gold voor storm Eunice code rood in meerdere provincies.

Op dit moment hangt de storm boven Groot-Brittanië. Daar wordt 'ie Franklin genoemd.