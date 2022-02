Nieuwswekker: Storm Franklin + Pretpark over Nederland

Goeiemorgen! Heb je lekker vakantie of moet je deze week nog naar school? In deze nieuwswekker lees je weer wat je misschien gemist hebt en wat er vandaag gaat gebeuren. We beginnen met... Het weer Het is ook vandaag weer een dag met harde wind. In heel het land geldt zelfs code geel. Ook regent het en wordt het ongeveer 8 graden. Pas aan het eind van de dag gaat het minder hard waaien.

Het weer van maandag 21 februari NOS Jeugdjournaal

Dit heb je misschien gemist: - Gisteravond trok storm Franklin over Nederland. Tussen 20.00 en 22.00 uur gold in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied code oranje vanwege zeer zware windstoten. Om 22.30 werd code oranje opgeheven. Op sommige plekken zorgde de storm voor schade, zoals in het dorp Beek en Donk. Daar viel een grote tak op geparkeerde auto's.

Schade in Beek en Donk SQ Vision

- Sony Music, de platenmaatschappij van Lil' Kleine, zegt dat ze niet meer met hem gaan samenwerken. Lil' Kleine wordt ervan verdacht zijn vriendin Jaimie Vaes te hebben mishandeld. Sony Music zegt dat ze die beschuldigingen heel serieus nemen en daardoor niet meer met hem willen werken. - In Duitsland wordt een nieuw pretpark gebouwd. En dat is er eentje met een opvallend thema: Nederland! In het park komen onder meer typisch Nederlandse huizen en een veldje met tulpen. Ook kun je er Nederlandse snacks eten. Wat vind jij van zo'n pretpark?

Dit is vandaag in het nieuws: - Dikke huisdieren krijgen steeds vaker hulp van de dierenarts om af te vallen. Dat zeggen dierenartsen door heel Nederland. Ook hondje Dirk is te dik. Daarom gaat de 10-jarige Djanno langs bij een dierenarts in Alkmaar. Hoe hondje Dirk geholpen wordt, zie je vanavond het in het jeugdjournaal. - De olympische sporters zijn weer terug in Nederland. Ze worden vandaag gehuldigd in Amsterdam. Daar komen de sporters samen met vrienden en familie om een klein feestje te vieren. - Nederlandse wetenschappers hebben een bijzondere ontdekking in de ruimte gedaan. Ze hebben het allergrootste radiostelsel ooit gefotografeerd. Het wat? Tja, wat een radiostelsel precies is, dat vertelt ontdekker Martijn vanavond in onze uitzending.

Universiteit Leiden

En dan nog even dit: In het Belgische pretpark Plopsaland zaten 9 mensen urenlang vast in een achtbaan. Ook de 17-jarige Jochem Verzijl. Hij vertelt dat het best eenzaam was.