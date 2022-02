Ook problemen door Franklin, al 6 (!) dagen storm

Zondagavond trok opnieuw een storm over Nederland. Die storm kreeg de naam Franklin en was gelukkig een stuk minder heftig dan Eunice.

Toch was er op sommige plekken schade. Zo viel in Beek en Donk een grote tak op een rijtje geparkeerde auto's. In Maastricht viel een boom tegen een supermarkt.

In Hilversum reden gisteren een tijdje geen treinen. Delen van het dak van het station waren losgeraakt en die zouden naar beneden kunnen vallen. Op twee plekken moesten auto's omrijden omdat er bomen op de snelweg lagen.

Record

Vandaag gaat het opnieuw hard waaien en geldt code geel. Dat betekent dat je goed op moet letten als je naar buiten gaat.

Met vandaag erbij, is er al 6 dagen storm in Nederland. Dat is een record.