Justin Bieber heeft corona. De zanger voelt zich volgens Amerikaanse media prima, maar heeft wel twee concerten verplaatst.

Bieber was afgelopen zaterdag eindelijk weer begonnen met optreden. Dat moet hij nu weer even op pauze zetten. Gisteren zou hij optreden in Las Vegas. Dat concert is uitgesteld naar 28 juni. Een optreden in Arizona gaat van morgen naar 30 juni.

Op 13 en 15 januari zijn er concerten in Nederland. Dan is hij vast wel weer beter.