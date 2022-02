Bijna de helft van de huisdieren is te dik

Dat geldt ook voor hondje Dirk, het oppashondje van Gianno. Dirk is 15 kilo en dat is veel te zwaar. Dirk is van de opa van Gianno, maar hij laat Dirk wel regelmatig uit. Volgens Gianno heeft zijn opa een beetje schuld aan het gewicht van Dirk.

Volgens de dierenarts is dat geen slim idee. Honden en katten kunnen bijvoorbeeld last krijgen van hun gewrichten of hun hart. Maar ook voor konijnen, cavia's en zelfs vogels is overgewicht erg ongezond. Het is daarom belangrijk dat baasjes er iets aan doen.