Vakantie in het bos niet zonder risico: 'Wil geen tak op m'n kop'

Boswachters in Nederland waarschuwen ervoor om nog steeds niet het bos in te gaan. Dit kan gevaarlijk zijn, vanwege de stormen van de afgelopen dagen. Toch zijn er op dit moment wel kinderen op vakantie in het bos.

Vakantiepark

In een vakantiepark in het Hulkesteinsebos in Flevoland zijn bijna alle huisjes vol met bezoekers. Veel zaten er ook al toen de stormen over Nederland trokken. Meerdere vakantie-huisjes raakten beschadigd.