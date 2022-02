Kindervraag: Waarom hebben stormen namen?

Je kan het niet gemist hebben: het heeft flink gestormd de afgelopen dagen. En ook al is het jaar pas net begonnen, we hebben al vier officiële stormen gehad. En die hadden allemaal een naam.

De stormnamen hebben we in Nederland nog niet zo lang en zijn bedacht met een reden. In de video hoor je het antwoord.

