Nieuwswekker: Russische militairen naar Oekraïne + Bijzondere datum

Goedemorgen op deze speciale dag. Het is vandaag 22-2-2022 en als je lang genoeg opblijft is het ook nog eens 22:22 uur. En er is nog iets bijzonders aan vandaag: er is geen storm! Betekent niet meteen dat het ook lekker weer is.

Het weer van dinsdag 22 februari

Dit heb je misschien gemist: - De Russische president Poetin heeft militairen naar Oekraïne gestuurd. Rusland en Oekraïne hebben al jaren ruzie, maar de laatste maanden is het extra spannend. Poetin zei gisteren in een toespraak dat hij twee gebieden in Oekraïne niet meer als Oekraïne ziet. Sommige inwoners van die gebieden zijn daar blij mee, maar ook veel mensen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat er oorlog komt. In deze video leggen we meer uit over de situatie in Oekraïne.

- Op sommige plekken in Nederland is er wateroverlast. Dat komt doordat het daar in één dag net zoveel heeft geregend als normaal gesproken in de hele maand. Op wegen en fietspaden liggen grote plassen. In sommige delen van het land kan het water ook huizen in stromen. Zoals in Epe. Daar beschermen mensen hun huizen en garages met zandzakken.

Wateroverlast in Epe

Dit is vandaag in het nieuws: - Een feestelijke dag voor de Olympische sporters. Ze worden gehuldigd door minister-president Rutte en minister Helder van Sport. Daarna gaan de medaillewinnaars naar het koninklijk paleis om op de foto te gaan met Willem-Alexander en Máxima. - Voor liefhebbers van getallen is het een geweldige dag: het is namelijk 22-2-22. De datum is een palindroom: dat betekent dat wanneer je het getal van rechts naar links leest, de datum nog precies hetzelfde is. Veel mensen vinden het zó speciaal, dat ze op zo'n dag met gelijke getallen willen trouwen. En het is natuurlijk ook bijzonder om jarig te zijn vandaag. We zijn benieuwd hoe jij erover denkt!

En dan nog even dit: Steeds meer baasjes gaan naar de dierenarts, omdat hun huisdier te dik is. Dat zegt de vereniging van dierenartsen. Dat geldt ook voor hondje Dirk, het oppashondje van Gianno. Dirk is 15 kilo en dat is veel te zwaar.