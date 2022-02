Het is een bijzondere datum: 22-02-2022

Als je op de kalender hebt gekeken, zag je het misschien al. Vandaag is het 22-2-22. Een bijzondere datum met gelijke getallen. Veel mensen vinden deze datum zo speciaal dat ze vandaag gaan trouwen of een feestje vieren.

De datum is een palindroom. Dat betekent dat wanneer je het getal van rechts naar links leest, de datum nog precies hetzelfde is. En zelfs als je de datum op z'n kop zet, heb je nog steeds hetzelfde.

Verjaardag

Verslaggever Bart gaat vandaag langs bij Gioya. Zij is jarig en wordt 22 jaar. En ze is ook nog eens om 2 uur 's nachts geboren. Je kunt waarschijnlijk wel raden wat haar lievelingsgetal is!

Vind jij het leuk dat het zo'n bijzondere datum is vandaag? Of maakt het je niet zoveel uit?