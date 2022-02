Medaillewinnaars vieren feest met de koning en koningin

De sporters die goud hebben gewonnen, zijn ook geridderd. Dat is een speciale onderscheiding voor mensen die iets bijzonders hebben gedaan.

De Nederlandse sporters wonnen in China zeventien medailles: acht gouden, vijf zilveren en vier bronzen. Daarmee eindigde Nederland op de zesde plek in het landenklassement.

Schaatsster Ireen Wüst werd benoemd tot 'commandeur'. Dat is een titel die maar heel weinig mensen in Nederland krijgen. Wüst kreeg het omdat ze de succesvolste Nederlandse sporter ooit is. Ze heeft maar liefst vijf keer meegedaan aan de Olympische Spelen en won iedere keer minstens één gouden medaille.

Na de huldiging mochten de sporters op bezoek bij de koning en koningin. Dat is niet gefilmd, maar er is wel een foto van.