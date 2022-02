Gewapende overval op Apple Store midden in Amsterdam

Op het Leidseplein in Amsterdam is heel veel politie. Er was een gewapende overval op een grote Apple-winkel in het centrum van de stad. Volgens de politie is er nog steeds iemand met een vuurwapen in de winkel.

Schoten

Er is nog niet veel bekend over wat er precies gebeurt. De Amsterdamse zender AT5 schrijft dat verschillende mensen schoten hebben gehoord en er worden misschien ook mensen vastgehouden in de winkel. Zoiets wordt een gijzeling genoemd.

Er mag niemand meer op het Leidseplein komen. De politie heeft alles afgezet. Mensen die in de buurt van de winkel waren zijn naar een veilige plek gebracht.