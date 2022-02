Kindervraag: Waarom kunnen weinig mensen een Rubiks kubus oplossen?

De meeste kinderen kunnen geen Rubiks kubus oplossen, maar er zijn ook mensen die het in een paar seconden kunnen. We kregen er een vraag over.

En het is trouwens helemaal niet gek als je er moeite mee hebt. De bedenker deed er een maand over om zijn eigen spel voor de eerste keer op te lossen.

We vroegen het aan een echte Rubiks kubus-kampioen. In de video hoor je zijn antwoord.

