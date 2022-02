Nieuwswekker: Gijzeling voorbij + Italianen leren Nederlands

Goedemorgen op deze woensdag. Kun je je nog herinneren hoe best lekker weer voelt? Vandaag kun je het buiten meemaken. Het wordt overwegend droog met aardig wat zon en het kan 11 graden worden.

Dit heb je misschien gemist: - Een man heeft gisteravond urenlang iemand gegijzeld in een grote Apple-winkel in Amsterdam. De man had wapens bij zich en eiste 200 miljoen euro crypto-munten. Dat is digitaal geld. Uiteindelijk rende de verdachte naar buiten. Daar werd hij aangereden door de politie. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De persoon die werd vastgehouden en andere mensen die in de winkel waren, zijn weer veilig.

- De Nederlandse voetbalsters zijn tweede geworden op het Tournoi de France. In de finale verloren ze met 3-1 van Frankrijk. Het Tournoi de France was een vriendschappelijk toernooi tussen vier landen. De Nederlandse voetbalsters gebruikten het toernooi vooral als voorbereiding op het Europees Kampioenschap komende zomer. - Steeds meer landen komen met strenge regels voor Rusland. Dat heeft alles te maken met de situatie in Oekraïne. Na de Verenigde Staten, de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, wil nu ook Canada Rusland straffen. In deze video hoor je waarom leiders van over de hele wereld boos zijn op de acties van de Russische president Poetin:

Dit is vandaag in het nieuws: - Stichting Het Vergeten Kind overhandigt een petitie tegen de gesloten jeugdzorg. Volgens de stichting worden kinderen met psychische problemen helemaal niet goed geholpen door ze op te sluiten. Ruim 133.000 mensen tekenden de petitie waarin staat dat er snel iets moet veranderen. - Vind jij Nederlands een leuke taal? In Italië vinden ze van wel. Op vijf universiteiten in Italië kunnen studenten Nederlands leren. En veel Italianen doen dat. In 2018 waren er zelfs meer studenten in Italië die Nederlands studeerden, dan hier in Nederland. Zou jij een andere taal willen leren?

En dan nog even dit: Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om een Rubiks kubus op te lossen? We vroegen het aan een kampioen: