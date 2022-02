Wandelaars vinden zeepaardjes aan de Nederlandse kust

Verschillende wandelaars hebben de afgelopen weken zeepaardjes aan de Nederlandse kust gevonden. Sommigen waren nog in leven en zijn naar een aquarium gebracht.

Een ander zeepaardje werd vorige week na storm Dudley gevonden en in een boterhamzakje met zeewater gedaan. De dierenambulace bracht hem vervolgens naar het Zee Aquarium in Bergen aan Zee. Daar is het dier inmiddels weer op krachten gekomen.