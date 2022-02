Actie tegen gesloten jeugdzorg: 'Problemen worden alleen maar groter'

Er moet een einde komen aan gesloten jeugdzorg in Nederland. Dat vinden 134.000 mensen die vandaag een petitie overhandigde aan de regering.

De gesloten jeugdzorg is een plek waar kinderen en jongeren worden geplaatst die ernstige problemen hebben. Het zijn kinderen die niet meer thuis, en ook niet in een pleeggezin kunnen wonen. In 2020 ging het om zo'n 1800 kinderen tussen de 12 en 18 jaar.