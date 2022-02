Man die urenlang iemand gijzelde in Amsterdam, is overleden

De man die urenlang iemand had vastgehouden in een winkel in Amsterdam, is overleden. De man werd na de gijzeling aangereden door een politieauto en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij overleden.

Wat was er gebeurd?

Het gebeurde dinsdagavond. De man ging met wapens een grote Apple-winkel in. De meeste mensen konden veilig naar buiten, maar één persoon werd door de verdachte vastgehouden.

Uren later lukte het de persoon die werd vastgehouden om naar buiten te rennen. De verdachte rende erachteraan, maar werd buiten expres aangereden door de politie. Gisteren maakten we daar deze video over: