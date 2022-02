Nieuwswekker: Explosies in hoofdstad Oekraïne + Carnaval op school

Goedemorgen! Het is vrijdag! Heb je vakantie of is vandaag je laatste schooldag van de week? Je begint je dag hoe dan ook beter met de Nieuwswekker. Het weer Het gaat in de ochtend best veel regenen en het is koud. Pas in de middag wordt het droger en kun je op sommige plekken de zon even zien.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Ook vannacht is er weer heftig gevochten in Oekraïne. Zo waren er meerdere explosies in en rond de hoofdstad Kiev. Oekraïne zegt dat ze een een Russisch vliegtuig uit de lucht hebben geschoten. Het vliegtuig zou neergestort zijn in een woonwijk. Drie mensen raakten daarbij gewond. - Heel veel corona-regels gelden vanaf vandaag niet meer. Zo verdwijnt de anderhalvemeter-regel en hoeven cafés en restaurants niet meer vroeger dicht. Ook hoeft het mondkapje minder vaak op. Alleen in het openbaar vervoer, op vliegvelden en in vliegtuigen moet het mondkapje nog worden gedragen. - PSV en Vitesse zijn door in de Conference League. Dat is een Europees voetbaltoernooi. PSV speelde 1-1 tegen de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Omdat ze vorige week 1-0 hadden gewonnen, was dat genoeg om door te gaan. Vitesse moest winnen om door te gaan en deed dat ook. De Oostenrijkse club Rapid Wien werd met 2-0 verslagen.

Dit is er vandaag in het nieuws: - Dit weekend is het carnaval! Op basisscholen in Noord-Brabant en Limburg, en soms ook in andere provincies, is het vandaag al feest. Zo ook in Breda. Daar gaan de jeugdprins en jeugdprinses met een feestbus langs allemaal scholen in de regio. Vanavond zie je er meer over in onze uitzending. Ook de stelling van vandaag gaat over carnaval. Laat ons weten wat jij vindt.

Carnaval is een leuk feest.

- In Utrecht gaat de visdeurbel weer van start. De visdeurbel is geen echte bel, maar een onderwatercamera. De camera ligt in het water voor een sluis en filmt wat daar gebeurt. De beelden van de camera zijn te zien op de website visdeurbel.nl Via de site kunnen mensen een seintje geven aan de sluiswachter. Die kan de sluis openzetten en dan kunnen de vissen weer rustig verder zwemmen. - Vanavond wordt de Gouden Loeki uitgereikt. Dat is de prijs voor de leukste reclame van Nederland. Dit jaar zijn onder meer reclames van Albert Heijn, PLUS en de Staatsloterij genomineerd.

En dan nog even dit Er gaat een kunstwerk naar de maan! Het is een soort gouden plaat met heel veel harten erop. Het kunstwerk moet eerst getest worden. In deze video hoor je daar meer over.