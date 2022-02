Alaaf! Carnaval gaat beginnen

Het is weer tijd voor carnaval! Het feest begint eigenlijk pas morgen, maar op veel basisscholen in Noord-Brabant en Limburg (en soms ook in andere provincies) is het vandaag al feest.

Door alle corona-regels kon het feest vorig jaar niet zo uitbundig gevierd worden. Maar dit jaar kan er weer veel meer. Dus weg met de malaise, want het is tijd voor de polonaise! Als je carnaval viert natuurlijk.