Belangrijke sportwedstrijden in Rusland gaan niet door

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de sportwereld. Zo is vandaag besloten dat de Grand Prix van Sotsji, in Rusland, niet meer doorgaat. De finale van de Champions League is verplaatst naar Parijs.

Die voetbalwedstrijd zou eigenlijk in de Russische stad Sint-Petersburg zijn. Maar de organisatie vindt het niet kunnen om in Rusland zo'n belangrijke sportwedstrijd te organiseren. De finale staat voor zaterdag 28 mei op het programma.

Voetbalbond UEFA maakte ook bekend dat alle Europese wedstrijden die de komende tijd in Rusland en Oekraïne worden gespeeld, worden verplaatst naar een andere locatie.

Grand Prix

De Grand Prix van Sotsji stond voor eind september op de kalender en gaat dus ook niet door. Het is nog onduidelijk of er een andere Formule 1-wedstrijd voor in de plaats komt. Coureur Sebastian Vettel had gisteren al gezegd dat hij niet in Rusland wil racen.

Basketbal

Het Nederlandse basketbalteam speelde gisteren een WK-kwalificatiewedstrijd in Rusland. Ondanks alle gebeurtenissen, ging die wedstrijd gewoon door. De teams zouden in Nederland nog een keer tegen elkaar spelen, maar de basketbalbond wil dat niet meer.