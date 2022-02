Josephine probeert weg te komen uit Oekraïne: 'Iedereen moest huilen'

Het is druk bij de grens van Oekraïne. Nu er oorlog is, proberen veel mensen snel het land uit te komen. Ook Josephine van 12. Ze is Nederlands, maar woont met haar familie al een paar jaar in Oekraïne. Gistermiddag besloten ze op het laatste moment te vertrekken, omdat ze het te gevaarlijk vinden. Ze is nu samen met haar moeder en haar zus onderweg naar Roemenië. Haar vader is achtergebleven op de boerderij waar ze woonden om voor hun dieren te zorgen.

Iedereen heeft gehuild. Het was heel erg, laten we het zo zeggen. Josephine

Josephine is niet de enige. Duizenden mensen hebben Oekraïne verlaten en zijn inmiddels aangekomen in vluchtelingenkampen in Polen, Slowakije, Hongarije en Roemenië. Hulporganisaties hebben daar plekken ingericht waar mensen kunnen uitrusten en medicijnen en eten kunnen krijgen. Lopen naar de grens Omdat de files bij de grens tussen Oekraïne en Roemenië heel lang zijn, hebben Josephine en haar familie hun auto achtergelaten. Ze zijn lopend onderweg naar de grens.

We hebben een poes bij ons, twee schildpadden en een hagedis. Dus het gaat nog wel een poosje duren. Josephine