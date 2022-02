Uitgezocht: Waarom verandert Disney de prinsessen?

Misschien is het je al eens opgevallen: veel karakters in de nieuwste Disney-films zien er anders uit dan in oude films.

Dat is vooral goed te zien aan de prinsessen. In de oude tekenfilms, zoals Assepoester en Doornroosje, zagen de prinsessen er altijd ongeveer hetzelfde uit: met lange blonde haren, grote ogen en een perfect gezicht.

Daar kreeg het filmbedrijf veel kritiek op. Daarom willen ze dat veranderen. In de Uitgezocht van deze week kijkt Lucas hoe ze dat doen.

Prinses met bril

In de laatste films zitten meer verschillende soorten personages. Bijvoorbeeld in de film Encanto. Daarin heeft Mirabel van 15 de hoofdrol. Een meisje uit Zuid-Amerika met een bril.

Ook komt er over twee jaar een nieuwe versie van de film de Zeemeermin. Daarin speelt de zwarte actrice Halle Bailey de hoofdrol.