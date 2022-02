Meer kinderen willen kunstschaatsen proberen

Pirouettes, passen en sprongen op het ijs. Steeds meer kinderen willen ontdekken of kunstschaatsen iets voor hen is. Verenigingen krijgen dan ook meer aanmeldingen voor proeflessen.

Volgens de verenigingen komt dat door de 17-jarige Lindsay van Zundert. Zij is de beste kunstschaatser van Nederland en mocht meedoen aan de Olympische Winterspelen. Bijzonder, want dat was een Nederlander al meer dan 40 jaar niet gelukt.

Heerenveen

Ook bij Schaatsclub Thialf in Heerenveen melden zich nu meer kinderen om de sport een keer te proberen. Veel van hen hebben Lindsay zien schitteren op de Spelen en willen daarom nu ook kunstschaatsen.