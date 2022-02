Davy's oma woont in Oekraïne: 'Ze zit soms in een schuilkelder'

Davy van 12 heeft veel familie in Oekraïne. Hij is zelf half Oekraïens en gaat normaal gesproken vaak naar Oekraïne op vakantie. Maar nu is ineens alles anders.

Davy hoorde donderdag van zijn moeder dat de oorlog was begonnen. Hij schrok daar behoorlijk van, want hij heeft daar nog veel vrienden en familie wonen, onder wie zijn oma.