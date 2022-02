Nieuwswekker: Russische militairen in de stad Charkov + Carnavalsoptocht in Sittard

Goedemorgen! Lekker uitgeslapen vandaag? Misschien is het de laatste dag van je voorjaarsvakantie of is die juist net begonnen. In deze Nieuwswekker lees je wat er vannacht is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Het weer Het wordt een prachtige, zonnige dag. De dag begint behoorlijk koud, maar door al die zon warmt het snel op. Het wordt ongeveer 9 graden.

Het weer van zondag 27 februari NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Weer een onrustige nacht in Oekraïne. Russische militairen zijn de stad Charkov binnengevallen. Er zijn branden bij olie- en gasbedrijven en er wordt gevochten om een vliegveld in het zuiden van de hoofdstad Kiev. - Een aantal Russische banken worden gestraft: ze kunnen geen gebruik meer maken van een wereldwijd systeem om mee te betalen. Daar hebben de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en het Verenigd Koninkrijk voor gezorgd. De landen vinden dat de Russische president Poetin moet gestraft worden voor de oorlog die hij is begonnen.

Eerder voerden demonstranten al acties om ervoor te zorgen dat Rusland geen gebruik meer kan maken van het betalingssysteem EPA

Dit is er vandaag in het nieuws: - Het is carnaval, maar op de meeste plekken in het zuiden en oosten van ons land is de carnavalsoptocht afgeblazen. Wagenbouwers in Sittard hebben geluk, want daar gaat de optocht wél door! Ook kinderen doen mee aan de optocht. Vanavond zie je er meer over in onze uitzending. - Dikke kans dat je 'm mee kunt zingen; het liedje Amsterdam van zanger FLEMMING. Het liedje wordt ontzettend veel gestreamd. Vanmiddag zie je op onze site en app een interview met hem. Jullie konden vragen voor hem insturen en Milou is ze gaan stellen.

En dan nog even dit: Het is een van de warmste winters ooit. En volgens weerman Peter Kuipers Munneke kunnen we daar maar beter aan wennen, want in de toekomst gaan veel winters er zo uitzien.