Zanger Flemming over zijn hit Amsterdam, musicals en K3

Het nummer Amsterdam van zanger Flemming ken je vast wel. Het is superpopulair en wordt heel vaak beluisterd. Maar wist je dat zijn lievelingsstad eigenlijk Den Bosch is?

K3

Flemming begon met zingen toen hij vier jaar oud was. Hij heeft in musicals gespeeld en zong ook in een band. Met die band zongen ze heel veel verschillende nummers, ook bijvoorbeeld van K3. Milou ging met jullie vragen bij hem langs. Dat zie je in de video hierboven.