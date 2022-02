Oproep: Wat wil jij weten van zangeres SERA?

Je kunt weer vragen insturen voor een bekende Nederlander, en deze keer gaan we langs bij zangeres SERA! Ze is bekend geworden door video's die ze deelt op Instagram en TikTok. Daarin zingt ze nummers van andere artiesten in een auto.

Justin Bieber en Ronaldo

De video waarin ze de hit Dance Monkey zingt, is miljoenen keren bekeken. Ook Georgina Rodriguez, de vrouw van voetballer Cristiano Ronaldo, zag het. SERA werd uitgenodigd om op de verjaardag van de voetballer te zingen. En ook Justin Bieber nodigde haar uit om mee te doen aan een live-video op Instagram.